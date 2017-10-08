KOCAELİLİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNDEN BAYBURT’A ÇIKARTMA..

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Bayburt’a çıkartma yaptı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in belediyeye ait otantik tandır evinde ağırladığı İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Tolga Ok ve beraberindeki 30’a yakın inşaat mühendisi, başkan Memiş’le uzun uzun sohbet etti.

Kocaelili inşaat mühendislerinden oluşan kafileyi Bayburt’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, ilk olarak Bayburt’un tarihi ve kültürel değerleri hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Konuşmasında belediye çalışmalarına değinen Başkan Memiş, tamamlanan altyapı hizmetlerinden devam eden üst yapı çalışmalarına, üretime başlayan Güneş Enerjisi Santrali’nden inşaat çalışmaları devam eden Tarım Yerleşkesi ve oto park projelerine, yakında hizmete açılması beklenen Kaleardı Şehir Parkı’ndan semt sahalarına, bölgede tek olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’nin hizmetlerinden sosyal belediyecilik faaliyetleri ve bunların yanı sıra hayata geçecek olan Kapalı Halk Pazarı, sokak iyileştirmeleri, Ticaret Merkezi gibi birkaç proje hakkında kısaca bahsetti.

Geçtiğimiz günlerde kazısı yapılan ve çalışmaları tamamlandığında farklı bir görüntüye kavuşacak olan Cumhuriyet Caddesi’nin projesini Kocaelili inşaat mühendisleriyle paylaşan Başkan Memiş, onların değerlendirmelerini aldı.

Yaklaşık iki saat süren buluşmada Başkan Memiş’in bahsettiği projeler üzerine görüş ve değerlendirmelerini sunan inşaat mühendisleri ise, kendilerini böyle otantik ve sıcak bir ortamda ağırlayan Başkan Memiş’e teşekkür ederek gösterdiği misafirperverlikten ve ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Daha sonra misafirlerini İmaret Tepe’ye de çıkaran Başkan Memiş, buradan şehri seyrettirdiği inşaat mühendislerine yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerini de aktardı. Aynı zamanda buradaki tesiste misafirlerine çay ikramında bulunan Belediye Başkanı, şehirden ayrılan kafileyi tek tek uğurladı.