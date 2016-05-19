KOBAL Seçilecek olan Genel Başkanımızla bu ‘’Kutlu Yürüyüşe Devam’’ edeceğiz’’

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, partisinin 22 Mayıs’taki ikinci olağanüstü büyük kongresi öncesinde açıklama yaptı.

KOBAL Seçilecek olan Genel Başkanımızla bu ‘’Kutlu Yürüyüşe Devam’’ edeceğiz’’
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AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Kobal, partisindeki genel başkan değişimini bayrak değişimi olarak yorumladı.
 
İl Başkanı Kobal,  Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görev süresince AK Parti’nin daha ileri gitmesi için önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Yeni seçilecek Genel Başkanında aynı azim ve basiretle çalışmalarını sürdüreceğini belirten Kobal, ‘AK Parti’nin Genel Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanlığı son derece kıymetli makamlardır. Bu önemli makamların kıymetini ve değerini AK Parti kadroları çok iyi bilir. AK Parti kongreleri her zaman demokrasi şöleni havasında geçmiştir ve yine bütün AK Parti teşkilatları ile birlikte kongremizin demokrasi şöleni havasında geçmesi için Ankara Arena’da olacağız. Bu vesileyle kongremizin bütün AK Parti camiasına ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz. Seçilecek olan Genel Başkanımızla bu ‘’Kutlu Yürüyüşe Devam’’ edeceğiz’’ dedi.
 
Toplantıda Bayburt Belediye Bakanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, belde belediye başkanları, parti ilçe başkanları  ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.  
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