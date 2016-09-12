KIZILAY’DAN YANGINZEDELERE GİYİM YARDIMI

Bayburt merkeze bağlı 50 haneli Genç Osman köyünde,29 Ağustos günü çıkan yangında zarar gören ailelere Türk Kızılayı Bayburt Şubesi tarafından giyim yardımı yapıldı.

KIZILAY’DAN YANGINZEDELERE GİYİM YARDIMI
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Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy ; “Bayburt merkez Genç Osman köyünde çıkan yangında zarar gören ihtiyaçlı ailelere Türk Kızılayı Bayburt Şubesi olarak, giysi ve ayakkabı yardımı gerçekleştirdik, ayrıca sıcak yemek ihtiyaçlarını giderecek olan konteynır kurulacak alanda düzenlemeler yapıldı.

Yangında, Ali Özay, Cengiz Özay, Hüsnü Özay, Hüseyin Özay, Zeynep Dalhan, Talat Kırmızıoğlu, Rahmani Özay, Tahsin Özay, Hasan Özay, Zennure Özay ile Bünyamin Özay'a ait evler ve alt katında bulunan ahırlar kullanılamaz hale gelmiş, 10 aile, 11 ev zarar görmüştü. Sevindirici olan en ufak bir can kaybının yaşanmamış olmasıydı.

 Olaya ilk müdahale edildiği andan itibaren tüm ekiplerimiz seferber olarak yangını kontrol altına aldılar. Biz de devlet olarak başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere bir taraftan dışarıda kalan ailelerimizin kalacak yerlerinin belirlenmesi noktasında Kızılay ile birlikte tüm ekiplerimiz çalışarak, ailelerimizin hem barınma ihtiyacı hem de sıcak yemek ihtiyaçlarını da karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz." dedi.

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