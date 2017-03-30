Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy ve dernek üyelerinden oluşan heyet Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında Vali İsmail Ustaoğlu’na bilgi veren Ercan Tan, Türk Kızılayı’nın yurt içi ve yurt dışında birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu ise Türk Kızılayı’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri nedeniyle Ercan Tan ve Fikret Aksoy’a teşekkür ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.
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