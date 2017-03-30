KIZILAY HEYETİ VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy ve dernek üyelerinden oluşan heyet Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

KIZILAY HEYETİ VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
30 Mart 2017 Perşembe 17:16

Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında Vali İsmail Ustaoğlu’na bilgi veren Ercan Tan, Türk Kızılayı’nın yurt içi ve yurt dışında birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu ise Türk Kızılayı’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri nedeniyle Ercan Tan ve Fikret Aksoy’a teşekkür ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.​

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.