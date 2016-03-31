Kızılay Derneği Bayburt Şubesinden Başkan Memiş'e Ziyaret

Türk Kızılay Derneği Bayburt Şube Başkanı Mehmet Fikret Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Kızılay’ın Bayburt’ta gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Başkan Aksoy ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.



Çiçek Takdim Edildi

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür eden Kızılay Derneği Bayburt Şube Başkanı Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak çiçek takdim ettiler.

