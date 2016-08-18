Kızılay Bayburt Derneğinden Başkan Memiş'e Ziyaret

Türk Kızılayı Derneği Bayburt Şube Başkanı Mehmet Fikret Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Kızılay Bayburt Derneğinden Başkan Memiş'e Ziyaret
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Kızılay’ın Bayburt’ta gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Başkan Aksoy ile yönetim kurulu üyelerinden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaretin anısına bayan yönetim kurulu üyelerine Bayburt’un en önemli kültürel öğelerinden ehramdan üretilmiş çanta hediye etti.


Belediye Başkanı Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Kızılay Bayburt Şube Başkanı Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak plaket takdim ettiler.


Kızılay’ın Bayburt’ta Hizmet Binasını Kazandırması Gerekiyor
Ziyaret sırasında kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt’ta Kızılay Derneğinin bir hizmet binasının olması gerektiğini düşündüklerini belirterek, “Burada bize bir şey düşerse biz Bayburt için elimizi taşın altına koyarız ama Kızılay’ın Bayburt’a bunu kazandırması lazım. Bu binanın yapılmasını genel merkezinizden Bayburt adına içtenlikle istiyoruz. Bu süreçte de Bayburt Belediyesi olarak bize bir şeyler düşecektir üzerimize düşeni yaparız” dedi.
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