Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan kitap seferberliğinin bu seferki adresi Bayburt Gençlik Merkezi oldu. Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesine kitap desteğinde bulundu.

Emeği Geçenleri Tebrik Ediyorum

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Memiş, ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesinde emeği geçenleri tebrik ederek, “Burada ben görüyorum ki, gayet ciddi olarak uygulanan bir proje, mekân çok güzel. Güzel şeylerin yapılabilmesi için güzel mekânların olması lazım. Güzel işler güzel mekânlarda yapılır. Burada her şeyden çok daha önemlisi burada bulunan bütün arkadaşlarımızı gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum.”

Okumak Bizim En Önemli İşimiz Olmalı

“Kitap okumak bizim en dolu en kıymetli vaktimiz olmalıdır. Kitap okuyunca ne olacağını ancak kitapları okuduktan sonra anlayacaksınız. Okuyanla okumayanın farkı ancak kitaplar okunduktan sonra anlaşılır. Bir de milletler geleceklerini hep gençlerine emanet etmiştir. Gençler ne kadar iyi yetiştirilirse, gençler ne kadar donanımlı yetiştirilirse ülkenin geleceği o kadar sağlam ve kuvvetli olur” İfadelerini kullandı.

Gelecek Üreten Gençlere Bağlı

Konuşmasında geleceğin doğru ve analitik düşünen, okuduğunu anlayan, yorumlayan, üreten gençlere bağlı olduğunu söylen Başkan Memiş şöyle devam etti:

“Size denilen bilgilerin doğru mu? Yanlış mı? Olduğunu anlamanın tek yolu vardır; O konuya ait kendinizin de bir bilgisinin olması lazım. Eğer böyle bir bilginiz yoksa sizi herkes yönetir. Herkes size bir şey söyler sizde zannedersiniz ki, doğru bilgi o. Yarın başka biri başka bir şey söyler o zaman da doğru bilginin o olduğunu sanırsınız bu çok kötü bir şeydir. Sürekli yanılmak, sürekli keşke demek bu çok kötü bir şey.”

Birey Olduğumuzun Farkına Varmak Zorundayız

“Bir de biz birey olduğumuzun farkına varmak zorundayız. Birey de ona sunulan her şeyi olduğu gibi kabul eden değildir. Sunulanı bir süzgeçten geçirip, doğru değerlendirip oradan bir sonuç çıkarmakla olur. Ancak o zaman bizde birey olduğumuzun farkında oluruz. Yarın bu ülkenin belli yerlerinde müdür olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, belediye başkanı olursunuz, vali olursunuz, milletvekili olursunuz, bakan olursunuz, başbakan olursunuz, cumhurbaşkanı olursunuz. Doğru yönetebilmeniz için doğru bilgiye sahip olmanız gerekiyor.”

Tek Yol Okumak

“Sadece iyi insan olmak yetmez. Donanımlı, analitik düşünen, eleştirel bakan, bilgiyi kontrol eden, hem bilginin sahibi olan hem de bilgiyi kontrol edip onu yöneten bireyler olmalısınız. Bunun tek yolu okumak. Okuduğunuz kitapları yarın belki tenkit edeceksiniz. Okuduğunuz kitaplarda bir takım şeylerin eksik olduğunu düşüneceksiniz.”

Kur’an-ı İyi Bilmelisiniz

“Özellikle imam hatip liselerinde okuyan kardeşlerime diyorum. Eğer siz Kur’an’ı iyi bilmezseniz size Kur’an adına bir sürü yanlış bilgi Kur’andaymış gibi öğretilir. Onun için iyi bilmeniz lazım ama okuyarak öğreneceksiniz. Bizim birinci okuyacağımız kaynak Kur’andır. Okuduğunuzun anlaşılır olması için hiç olmazsa okuduğunuz ayetlerin birkaç tanesinin mealini de okuyun.”

Başkan Memiş’e Teşekkür

Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Adem Köse ise projeye ve okullara verdiği kitap desteğinden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür ederken, konuşmaların ardından öğrencilere kitaplar dağıtıldı.

Etkinliğe Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Adem Köse, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.