Kışla kavşağı yan yol çalışmaları başladı

Yaklaşık 4 yıl önce yapımına başlanan Kışla Kavşağında yan yollar sorunu için nihayet adım atıldı.

Özellikle Subay Lojmanları kenarındaki bölümde kamulaştırma olduğu için bir türlü çözülemeyen sorun, kamulaştırmanın ardından ortadan kalktı.

Yer sahipleri ile karayolları arasında 1 yıl süren mahkemenin sonuca bağlanması ile yüklenici, firma bugün bölgede yıkım çalışmaları başlattı.

Yetkililer tarafından yaklaşık 2 ay içerisinde kışla kavşağında sorun olan son yan yol çalışmasının da tamamlanarak trafiğe açılacağı kaydedildi.



