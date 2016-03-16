Kışla kavşağı yan yol çalışmaları başladı

Yaklaşık 4 yıl önce yapımına başlanan Kışla Kavşağında yan yollar sorunu için nihayet adım atıldı.

Kışla kavşağı yan yol çalışmaları başladı
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Özellikle Subay Lojmanları kenarındaki bölümde kamulaştırma olduğu için bir türlü çözülemeyen sorun, kamulaştırmanın ardından ortadan kalktı.
Yer sahipleri ile karayolları arasında 1 yıl süren mahkemenin sonuca bağlanması ile yüklenici, firma bugün bölgede yıkım çalışmaları başlattı.
Yetkililer tarafından yaklaşık 2 ay içerisinde kışla kavşağında sorun olan son yan yol çalışmasının da tamamlanarak trafiğe açılacağı kaydedildi.

 

Etiketler; #Kışla kavşağı
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