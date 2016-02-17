KIRAATHANELER ASLINA DÖNÜYOR PROJESİ TÜM TÜRKİYE YE ÖRNEK OLDU

Bayburt Gençlik Merkezinin "Kıraathaneler Aslına Dönüyor'' projesi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bilgisi dahilinde tüm Türkiye’ye Örnek Proje oldu.

Bayburt Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel, "Kıraathaneler Aslına Dönüyor'' projesiyle kıraathanelerde kitap okuma kültürünü yeniden oluşturmaya çalışan Bayburt Gençlik Merkezi bu güzel faaliyetiyle yurdun her tarafına örnek oldu.



Bayburt Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu proje, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç‘ın bilgisi dahilinde artık yurdun her tarafında ki Gençlik Merkezlerinde proje olarak hayata geçirilecek ve kıraathaneler yeniden kitap okunan yerler haline gelecek.” dedi.



