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KIRAATHANELER ASLINA DÖNÜYOR

Bayburt Gençlik Merkezi gönüllü gençleriyle birlikte Osmanlı Dönemindeki ''Kıraathane Kültürünü'' yeniden canlandırmak amacıyla kitap okuma faaliyeti düzenledi.

KIRAATHANELER ASLINA DÖNÜYOR
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 “  Osmanlı döneminde kıraathane Çay, kahve içilerek gazete, dergi, kitapların okunduğu yerlerdi ve günümüzde bu yerler anlamlarını yitirmeye yok olamaya başladı.” Açıklamasını yapan Bayburt Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel;

“  Gönüllü gençlerimizle birlikte bu yok olmaya dur demek için belirlediğimiz iki kıraathaneye giderek çay kahve içerek kitap okuma etkinliğini başlattık. Bu sayede kıraathanelerin asıl amacına vurgu yapmak ve halkımız üzerinde kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık.”







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