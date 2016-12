KİMSE BİZİ FTÖ ‘CÜ DİYE LEKELEYEMEZ

KİMSE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 60’I FETÖ’CÜ DÜR DİYEREK LEKELEYEMEZ...

"Güvenlik-iş Sendikası Bayburt İl Başkanı Ali Sayıner’den 300 bin aktif güvenlikçinin yüzde 60'ı FETÖ'cü dür" diyen Tüm Güvenlik Federasyonu Başkanı Bülent Perut'a "İddialarını ispatlamayanlar müfteridir...’’

Bütün büyük olayların sonrasında Kahramanlar olduğu gibi dalkavuk ve devrin soytarıları da olacaktır. İddia adı altında Özel Güvenlik Görevlilerini FETÖ’cü diye aşağılayan ve adeta Vatan Haini gibi gösteren zihniyet her kim olursa olsun, Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası olarak karşısında olacağımızı ve tüm kamuoyu nezdinde hak ettikleri cevabı vereceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında 2004 yılından itibaren zorluklarla cefakâr bir şekilde görevini yapan, onurlu duruşlarını bozmayan, aldıkları düşük ücretlere rağmen 7/24 görev yapan, emeğini ve ekmeğini korumaya çalışan insan hayatını korumaya çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine, çoğunluğu FETÖ üyesidir diyecek kadar basitleşen, sözde özel güvenlik haklarını koruduğunu, sözde özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin çoğaltılması gerektiğini savunduğunu beyan eden kişilerin ve derneklerin böyle bir basiretsiz açıklamada bulunmasını Güvenlik-İş Sendikası olarak şaşkınlıkla izliyor ve esefle kınıyoruz.

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Bülent Perut Özel Güvenlik Görevlilerinin yüzde 60’nın FETÖ’cü olduğunu basın aracılığı ile iddia ettiniz, elinizde bu konuda bilgi belge varsa yetkililere vermenizi ve belge nezdinde açıklama yapmanızı bekliyoruz, eğer şayet bu konuda kesin bildiklerinizi ve belgeleri saklıyorsanız, Halkımız ve özel güvenlik görevlileri nezdinde Vatan Hainliği ile eşdeğer bir tutumun içinde olduğunuzu sizlere hatırlatırız, eğer ispatlayamazsanız müfteri olduğunuzu bilesiniz. İddialarını ispatlamayanlar müfteridir...

Yıllardır özlük ve yetki hakları konusunda mağdur edilen, kurumsal anlayıştan uzak şirketler elinde her türlü haksızlığa ekmek davası deyip mağdur edilen, görevi başında hayatını yitirdiği halde şehitlik hakkı verilmeyen özellikle çok hassas bir dönemden geçtiğimiz bu dönemde acil ihtiyaç duyulan Özel Güvenlik mesleği sahibi onurlu ve ''asil'' insanlara atılan bu iftira ve çamurlara sabrımız kalmamıştır.



Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Bülent Perut’a soruyoruz..

Bülent Perut madem bu kadar iddialısın ve biliyordun da bu zamana kadar neredeydin?

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bu zamana kadar FETÖ’cü diyerek ağır bir şekilde iddia ettiğiniz Şerefli Mesleğimiz ve çalışanları Özel Güvenlik Görevlileri için neler yaptınız?

300 bin aktif güvenlik görevlisinin yüzde 60'nın FETÖ'cü olduğunu iddia ettiniz, eğer ispatlayamazsınız Özel Güvenlik Görevlilerinin karşısında ne yapacaksınız?

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Bülent Perut’a açık çağrımızdır, sizinle istediğiniz Televizyon kanalında karşı karşıya gelmeye ve size özel güvenlik görevlilerinin nasıl ‘’ASİL’’ insan olduğunu göstermeye ve sizler gibi Özel Güvenlik Görevlilerine olumsuz gözle bakanlara karşı her daim hazır olduğumuzu bildiririz. Bülent Perut sizin ve Firmanız hakkında kamuoyunda sıkça şikayetler konuşulurken, hakkınızda ki iddialar için Şirketiniz ve şahsınızın tüm kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. Özel Güvenlik Sektöründen ekmek kazanıp bu sektörde çalışanlar üzerinden yaptığınız haksızlıklar konuşulurken, genel anlamda ithamda bulunarak FETÖ’cü yaftasını kullandığınız Özel Güvenlik Görevlilerini Terör örgütü ile bağdaştıran kişi olarak siz ve bu tür zihniyetler özel güvenlik görevlilerini en son konuşacak kişilerdir. Tüm özel güvenlik görevlilerine Güvenlik-İş Sendikası olarak sesleniyoruz Özel Güvenlik Görevlileri olarak Cennet Vatan Ülkemiz İçin Özel Güvenlik Görevlileri olarak her daim görevimizin başındayız, Devletimiz şayet varsa aramızda FETÖ terör örgütü ile bağı olan gereğini zaten yapacaktır, siz Savcı mısınız, Hakim misiniz de biz bilmiyoruz. Özel Güvenlik Görevlilerini,üyelerimizi,mesleğimizi ayaklar altına alarak FETÖ’cü iddiasında bulunan bu tür zihniyetlerin kendince prim yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz.



Ali SAYINER

Güvenlik-iş Sendikası Bayburt İl Başkanı