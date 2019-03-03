Türkiye’miz iç ve dış düşmanları tarafından , bekasına yönelik algı çalışmaları sürüyor. Bir önceki ve şimdiki seçimler Ülkemiz için çok önem arz ediyor.Türkiye’nin Bekasına yönelik haince çaba sarf edenler karşılarında Bayburtluları bulacaktır.

Bayburtlular her daim Türkiye’nin çimentosu olmuştur. Bu dik duruşu yok etmek için,Bayburt la uğraşmaya başladılar.Son günlerde yapmak istedikleri algı,Bayburtluları sosyal medyada “İstiklal Marşı ve Atatürk” üzerinden yıpratmak istediler. Buradan bütün Bayburtlularla birlikte haykırıyorum,kimse Bayburtluların istiklal mücadelesini,Türkiye sevdasını kimse denemeye kalkmasın,karşısında Bayburtluları bulur. Türkiye’nin birliğine kastedenler her daim Bayburtluları karşısında bulacaktır.Türkiye’nin her döneminde Bayburt Devletinin Milletinin birlik ve beraberliği için mücadele etmiş ve Devletinin yanında olmuştur.