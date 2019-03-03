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Kimse Bayburtluların Türkiye sevdasını sorgulamaya kalkmasın.
Kimse Bayburtluların Türkiye sevdasını sorgulamaya kalkmasın.
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Kimse Bayburtluların Türkiye sevdasını sorgulamaya kalkmasın.

Türkiye’miz iç ve dış düşmanları tarafından , bekasına yönelik algı çalışmaları sürüyor. Bir önceki ve şimdiki seçimler Ülkemiz için çok önem arz ediyor.Türkiye’nin Bekasına yönelik haince çaba sarf edenler karşılarında Bayburtluları bulacaktır.

Kimse Bayburtluların Türkiye sevdasını sorgulamaya kalkmasın.
03 Mart 2019 Pazar 12:38

Bayburtlular her daim  Türkiye’nin çimentosu olmuştur.

Bu dik duruşu yok etmek için,Bayburt la uğraşmaya başladılar.Son günlerde yapmak istedikleri algı,Bayburtluları sosyal medyada  “İstiklal Marşı ve Atatürk” üzerinden yıpratmak istediler.

Buradan bütün Bayburtlularla birlikte haykırıyorum,kimse Bayburtluların istiklal mücadelesini,Türkiye sevdasını kimse denemeye kalkmasın,karşısında Bayburtluları bulur.

Türkiye’nin birliğine kastedenler her daim Bayburtluları karşısında bulacaktır.Türkiye’nin her döneminde Bayburt Devletinin Milletinin birlik ve beraberliği için mücadele etmiş ve Devletinin yanında olmuştur.

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