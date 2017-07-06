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Kılıçdaroğlu nun yürüyüşünde asılan pankarta tepki var

Mit Tırları davasından tutuklanan Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyerek Adalet aradığını iddia eden Kılıçdaroğlu’nun Bayburt’lu Hemşerilerimizden tepki almasının ardından ,Pankart bastırarak Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyen Bayburtlu birkaç kişinin yürümesine sosyal medyadan tepkiler sürüyor.

Kılıçdaroğlu nun yürüyüşünde asılan pankarta tepki var
06 Temmuz 2017 Perşembe 13:01

Bayburtlu CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek le beraber yürüyen Bayburtlu 15-20 kişi Kılıçdaroğlu’nun Adalet için yürüdüğü iddia edilen yürüyüşe katıldılar.

Bayburtlu Hemşerilerimizin tepkisi bu yürüyüş esnasında asılan pankart( BAYBURTLULAR BÜYÜK YÜRÜYÜŞTE) Tepkiler sosyal medya hesaplarında ,ve bizi arayan hemşerilimizin en büyük tepkisi de  illegal yürüyüşte Bayburt adının yazılı olduğu pankart oldu.

Sanki  bu yürüyen Bayburtlular Bayburt’u temsil ediyor gibi algılanması rahatsızlık yarattı.

Kılıçdaroğluyla Yürüyenler...

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Darbelere Karşı Erdoğanla Yürüyenler..

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