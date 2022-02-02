Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu’dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu.
Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Bayburt’ta 7 yıldır uluslararası koruma altında bulunan Iraklı göçmenler Vali Cüneyt Epcim’e veda ziyaretinde bulundu.
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KGK Bayburt temsilcisi yaşar yıldız,Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Bayburt Temsilcisi Yaşar Yıldız, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

KGK Bayburt temsilcisi yaşar yıldız,Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
02 Şubat 2022 Çarşamba 17:47

BAYBURTGÜNDEM- Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette konsey çalışmalarına ilişkin Vali Epcim’e bilgi veren Yıldız faaliyetlerini anlattı.

Vali Epcim, ziyaret dolayısıyla Başkan Yıldız’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yıldız ise ziyareti anısına Vali Epcim’e KGK tarafından yayımlanan derginin özel sayısını takdim etti. Başkan Yıldız, Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla da ayrıca teşekkürlerini bildirdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi; Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu öncelikli olmak kaydıyla, tüm ülkelerde gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştiriyor.

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KGK Bayburt temsilcisi yaşar yıldız,Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
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