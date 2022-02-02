Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Bayburt Temsilcisi Yaşar Yıldız, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette konsey çalışmalarına ilişkin Vali Epcim’e bilgi veren Yıldız faaliyetlerini anlattı.

Vali Epcim, ziyaret dolayısıyla Başkan Yıldız’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yıldız ise ziyareti anısına Vali Epcim’e KGK tarafından yayımlanan derginin özel sayısını takdim etti. Başkan Yıldız, Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla da ayrıca teşekkürlerini bildirdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi; Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu öncelikli olmak kaydıyla, tüm ülkelerde gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştiriyor.