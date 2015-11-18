Keskin Group'tan Baykes açıklaması

KESKIN GROUP Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar KARABACAK’ ın yaptığı yazılı açıklamada;

Keskin Group başta Bayburt olmak üzere Almanya ve dünya’nın birçok yerinde 500 e yakın personeli ile faaliyet göstermektedir.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum.Keskin Group ‘a bağlı şirketlerin tamamı T.C devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına saygıyla bağlıdır.Devletimizin kayıtlarında da bunlar mevcuttur.Şu an bulunduğumuz noktaya şüphesiz ki devletimizin ve hükümetlerimizin destekleriyle bugünkü duruma gelmiş bulunmaktayız.Bundan sonra da ilk günkü gayretlerimizle T.C devletimize bağımlılığımızla ekibimiz olarak aynı kararlılıkla ve aynı azimle yolumuza devam edeceğiz.

Devletimizin işletim mekanizması dışında herhangi bir farklı yapılanma içinde bulunmayı ve görünmeyi kabul etmemiz mümkün değildir.Bütün yöneticilerimiz ve çalışanlarımız firmamızın kurumsal haline saygılı durmakta ve bütün gücüyle başarıya motive olarak çalışmaya devam etmektedir.

Şunu çok net ifade etmek isterim ki T.C devletimizin tehdit gördüğü hiçbir yapının yanında yer almamız asla mümkün olamaz.Bizlerde yaşanılan bazı süreçleri geç algıladığımızın bilincindeyiz.Bu doğrultuda yanlış anlaşılmalara mahal verecek çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki üyelikler sonlandırılarak bu kurumlarla olan ilişkilerimiz tamamen kesilmiştir.Bundan itibaren de bütün çalışanlarımız yöneticilerimiz ve bayilerimiz olarak ilimize , bölgemize ve ülkemize değer katmak ve başarıya odaklanmak istikametinde olacaktır.Ayrıca tüm toplumu hiçbir ayrım yapmadan kucaklama ilkelerimizden de ödün vermeyeceğiz.

Bundan böyle hiçbir şekilde tüzel veya gerçek kişiler tarafından ismimizin herhangi bir camia veya cemaat ile anılmamalıdır.Bu manada toplumun her kesiminden ve bütün hemşehrilerimizden kurumsal yapımıza gereken hassasiyetin ve saygıyı beklemekteyiz.10.11.2015 tarihinde grubumuza bağlı BAYKES Tuğla Fabrikamızın Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığımız tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği yönünde yapılan incelemede fabrikamızda tespit edilen eksikliklerin tarafımıza tevdi edildiğini bildirir en kısa sürede ve ivedi bir şekilde eksiklerimizi tamamlayıp faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimize olan inancımız devlet büyüklerimizin destekleri ve katkıları ile sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

Ali Haydar KARABACAK

Keskın Group Türkiye Genel Müd.