Kent Ormanı'nda Nostaljik Ramazan

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin bu seferki adresi Şair Zihni Kent Ormanı oldu.
Kent Ormanında bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen program vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Bayburt Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin oluşturduğu ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle devam etti.
İlahi dinletisinin ardından gerçekleştirilen Osmanlı döneminde ramazan gecelerinin vazgeçilmez etkinliklerinden Hacivat Karagöz gösterisi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Program Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun sevilen tiplemeleri İbiş ile Memiş’in gerçekleştirdiği evet hayır yarışmasıyla sona erdi.
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