Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
0
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
0
Bayburt Belediyesi organizasyonunda bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor.
Bayburt Belediyesi organizasyonunda bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor.
0
Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi’nin açılışı yapıldı.
Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi’nin açılışı yapıldı.
0

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİNDE TÜRKÜ DOLU SAATLER

Bayburt Uluslararası 26. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri doludizgin devam ediyor.

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİNDE TÜRKÜ DOLU SAATLER
22 Temmuz 2022 Cuma 21:10

BAYBURTGÜNDEM-  Etkinlikler kapsamında Beşpınar Köyü’nde Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaret edildi.

Burada ilk olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Gökdaş’a kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış öncesi konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Prof. Dr. Yakup Gökdaş Bey’i böyle anlamlı bir çalışmadan dolayı yürekten kutluyorum. Bayburt 26. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla Beşpınar’da Kenan Yavuz Etnografya müzesindeyiz.  Bundan sonra Dede Korkut’un bulunduğu bu güzel topraklarda daha anlamlı çalışmalar içerisinde oluruz diyorum” ifadelerini kullandı.

Sergi sahibi Prof. Gökdaş ise “26. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni için Erzurum’dan kalkıp sizlerle buluşmaya geldik. Umarım ki eserlerimizi takdir edersiniz” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışını Milletvekili Fetani Battal Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum müdürleri ve Prof. Dr. Yakup Gökdaş birlikte yaptılar. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi ilgiyle gezerek eserler hakkında Prof. Gökdaş’tan bilgi aldılar.  

Daha sonra etkinlikler kapsamında düzenlenen Köklere Dönüş temalı konser programına geçildi. Müzenin konaklama tesisi olan Loru Han’ın bahçesinde gerçekleşen konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Doç. Dr. Burcu Soysev ve sanatçı Yasemin Güzel sahne aldı.

Yasemin Güzel söylediği türkülerle güne renk katarken, Burcu Soysev’in opera yorumuyla çeşitli yörelerden seslendirdiği türküler dinleyenlerin beğenisini topladı.

Konser sonrası Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkan Hükmü Pekmezci sahne alan sanatçılara ve şölenlerin düzenlenmesinde emeği geçen protokol üyelerine plaket takdiminde bulundu.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi Aday Öğrencilerle Buluşmaya Erzincan'da Devam
Bayburt Üniversitesi Aday Öğrencilerle Buluşmaya Erzincan'da Devam
0
ŞÖLENLERDE 26. YILIN FİNALİ AYDINTEPE YAYLASI’NDA GERÇEKLEŞTİ
ŞÖLENLERDE 26. YILIN FİNALİ AYDINTEPE YAYLASI’NDA GERÇEKLEŞTİ
0
AKŞAM KONSERLERİNE TUĞÇE KANDEMİRLİ FİNAL
AKŞAM KONSERLERİNE TUĞÇE KANDEMİRLİ FİNAL
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.