KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİNDE TÜRKÜ DOLU SAATLER

Bayburt Uluslararası 26. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri doludizgin devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Etkinlikler kapsamında Beşpınar Köyü’nde Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaret edildi.

Burada ilk olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Gökdaş’a kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış öncesi konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Prof. Dr. Yakup Gökdaş Bey’i böyle anlamlı bir çalışmadan dolayı yürekten kutluyorum. Bayburt 26. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla Beşpınar’da Kenan Yavuz Etnografya müzesindeyiz. Bundan sonra Dede Korkut’un bulunduğu bu güzel topraklarda daha anlamlı çalışmalar içerisinde oluruz diyorum” ifadelerini kullandı.

Sergi sahibi Prof. Gökdaş ise “26. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni için Erzurum’dan kalkıp sizlerle buluşmaya geldik. Umarım ki eserlerimizi takdir edersiniz” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışını Milletvekili Fetani Battal Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum müdürleri ve Prof. Dr. Yakup Gökdaş birlikte yaptılar. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi ilgiyle gezerek eserler hakkında Prof. Gökdaş’tan bilgi aldılar.

Daha sonra etkinlikler kapsamında düzenlenen Köklere Dönüş temalı konser programına geçildi. Müzenin konaklama tesisi olan Loru Han’ın bahçesinde gerçekleşen konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Doç. Dr. Burcu Soysev ve sanatçı Yasemin Güzel sahne aldı.

Yasemin Güzel söylediği türkülerle güne renk katarken, Burcu Soysev’in opera yorumuyla çeşitli yörelerden seslendirdiği türküler dinleyenlerin beğenisini topladı.

Konser sonrası Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkan Hükmü Pekmezci sahne alan sanatçılara ve şölenlerin düzenlenmesinde emeği geçen protokol üyelerine plaket takdiminde bulundu.