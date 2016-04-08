Kazakistan Heyetinden Başkan Memiş'e Ziyaret

Kazakistan’nın en önemli isimlerinden ve künyesinde şair, diplomat, bilim adamı ve yazarlık gibi meziyetler taşıyan Olcas Süleymanov, Türksoy Genel Sekreteri Dusen Kaseinov ve Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Kazakistan Heyetinden Başkan Memiş'e Ziyaret
banner330

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş  Süleymanov, Kaseinov ve Ceylan’a   teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.  Süleymanov , Kaseinov  ve Ceylan ise Başkan Mete Memiş’e kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek  görevinde başarılar dilediler.


Karşılıklı Hediye Takdimi Gerçekleşti


Belediye Başkanı Mete Memiş ziyaretin anısına Olcas Süleymanov’a Bayburt’un tarihi yapılarının Bayburt taşından yapılmış biblolarını hediye ederken Dusen Kaseinov’a ise yine Bayburt taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblosu hediye etti. Türksoy Genel Sekreteri Dusen Kaseinov ise Başkan Memiş’e Dede Korkut’a ait kopuz’un tasvir edildiği bir biblo hediye etti.


Dede Korkut Türbesi de Ziyaret Edildi


Ziyaretin ardından Bayburt Belediyesi'nden ayrılan Olcas Süleymanov, Dusen Kaseinov ve Alpaslan Ceylan Başkan Mete Memiş’le birlikte Bayburt merkeze bağlı Masat köyünde bulunan Türk Dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut türbesini ziyaret ettiler. Burada Belediye Başkanı Memiş’ten türbe hakkında bilgi alan Kazak heyeti, türbede bir müddet daha incelemelerde bulunup dua etikten sonra Bayburt’tan ayrıldı.



Etiketler; #Kazakistan Heyetit
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasından dereceyle döndü
Sonraki Haber
Bayburt Ülkü Ocakları Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 18. yılı dolayısıyla mevlid-i şerif okutuldu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.