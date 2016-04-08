Kazakistan Heyetinden Başkan Memiş'e Ziyaret

Kazakistan’nın en önemli isimlerinden ve künyesinde şair, diplomat, bilim adamı ve yazarlık gibi meziyetler taşıyan Olcas Süleymanov, Türksoy Genel Sekreteri Dusen Kaseinov ve Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Süleymanov, Kaseinov ve Ceylan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Süleymanov , Kaseinov ve Ceylan ise Başkan Mete Memiş’e kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar dilediler.





Karşılıklı Hediye Takdimi Gerçekleşti





Belediye Başkanı Mete Memiş ziyaretin anısına Olcas Süleymanov’a Bayburt’un tarihi yapılarının Bayburt taşından yapılmış biblolarını hediye ederken Dusen Kaseinov’a ise yine Bayburt taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblosu hediye etti. Türksoy Genel Sekreteri Dusen Kaseinov ise Başkan Memiş’e Dede Korkut’a ait kopuz’un tasvir edildiği bir biblo hediye etti.





Dede Korkut Türbesi de Ziyaret Edildi





Ziyaretin ardından Bayburt Belediyesi'nden ayrılan Olcas Süleymanov, Dusen Kaseinov ve Alpaslan Ceylan Başkan Mete Memiş’le birlikte Bayburt merkeze bağlı Masat köyünde bulunan Türk Dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut türbesini ziyaret ettiler. Burada Belediye Başkanı Memiş’ten türbe hakkında bilgi alan Kazak heyeti, türbede bir müddet daha incelemelerde bulunup dua etikten sonra Bayburt’tan ayrıldı.







