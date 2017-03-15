Kaymakam Vekili Oltan Bayraktar Görevine Başladı

Bayburt'lu Hemşerimiz ,Kütahya’nın Şaphane Kaymakamlığı görevine vekaleten atanan Vekili Oltan Bayraktar, vazifesine başladı.

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamlığı görevine vekaleten atanan Vekili Oltan Bayraktar, vazifesine başladı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Kaymakam olarak geldiğim görevime, görev sürem boyunca Şaphane halkının refah ve huzuru için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.

Bayraktar'ın biyografisi

"Kaymakam Vekili Oltan Bayraktar, 1982 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt'ta tamamladı. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini Edirne'nin Keşan İlçesinde kısa dönem er olarak tamamladı. 2006-2008 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yapan Bayraktar, 2008-2015 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptı.

2015 yılı Eylül ayı itibariyle Bayburt Kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. Kaymakam Refikliği Stajını Sinop İli Boyabat İlçesi ile Kırıkkale İli Yahşihan ilçesinde, Mülkiye Teftiş Stajını İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında tamamladı. Evli olan Oltan Bayraktar, iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır