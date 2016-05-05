Kavşak ve Orta Refüjlere Yeni İmaj..

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni iş sezonunun açılmasıyla beraber kavşak ve orta refüjlerde başlattığı çalışmaları son sürat devam ettiriyor.

Kavşak ve Orta Refüjlere Yeni İmaj..
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Kavşak ve refüjlerde kuru ve çürümüş ağaçları söken belediye ekipleri, bunların yerine 8 ila 12 yaş arasında olan Ladin, Süs elması, Süs armudu, Süs kirazı, Smart mazı, Top mazı, Top akasya ve Meyland gülü gibi yeşil türleri toprakla buluşturuyor.
Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra kavşak ve orta refüjlerde, çiçek dikimi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, otomatik sulama sistemlerini de aynı zamanda yaparak, bundan sonra ağaç ve çiçeklerin sulamasını otomatik olarak sağlayacak.
Ortalama 3000 ağaç ve 3000 de gül ve çalı cinsi olmak üzere toplam 6000 civarında yeşil türünü toprakla buluşturacak olan Bayburt Belediyesi, şehrin giriş ve çıkış güzergâhlarına yeni bir imaj kazandırmış olacak.
 
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