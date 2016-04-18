KAVCIOĞLUNDAN GAZETEMİZE ZİYARET

Bayburt Milletvekili Dr. Şahap Kavcıoğlu Gazetemizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

Bayburt Milletvekili Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldar ve Vakıf Yöneticileri Gazetemizi ziyaret ettiler. Kavcıoğlu Gazetemizi ziyaretlerinde Ülke gündemine ve Bayburt la alakalı çalışmalarını anlattılar.

Milletvekilimiz Kavcıoğlu dan Bayburt’ta toprak birleştirmesi, Bayburt Üniversitesi, Araklı tüneli ve Bayburt Hastanesinin son durumu hakkında bilgi aldık.

