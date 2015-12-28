Milletvekili Kavcıoğlu’ndan Belediye Başkanı Memiş'e Ziyaret

Ak Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş, Milletvekili Kavcıoğlu’na teşekkür ederek meclisteki çalışmalarında başarılar diledi.

Kavcıoğlu ise Başkanımız Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

