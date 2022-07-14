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Kavcıoğlu’ndan Bayburt’a sürpriz ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, memleketi Bayburt’ta sevgiyle karşılandı.

Kavcıoğlu’ndan Bayburt’a sürpriz ziyaret
14 Temmuz 2022 Perşembe 22:18

BAYBURTGÜNDEM- Merkez Bankası Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk kez memleketi Bayburt’ta gelen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Konaklama Tesisleri’nde kendisini karşılayan hemşehrileri ile bir süre sohbet ett

Prof. Dr. Kavcıoğlu’nu sürpriz ziyaretinde, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, mahalle muhtarları, dostları ve akrabaları karşıladı. Kavcıoğlu, Bayburt programında Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi ziyaretlerinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nün 6. Yılı etkinliklerine katılacak. Şahap Kavcıoğlu, 16 Temmuz 2022 Cumartesi akşam saatlerinde Bayburt’tan ayrılacak.


 

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