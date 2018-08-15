26. Dönem Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine getirildi.

Halkbank’ta Genel Müdür Yardımcısı iken 2015 yılında yapılan 26. Dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Bayburt’tan milletvekili seçilen Kavcıoğlu, yeni dönemde yeniden bankacılık sektöründe hizmet vermeye devam edecek.

Kamu bankalarının Nisan ayında ertelenen Genel Kurulları 13 Ağustos’ta toplandı. Vakıfbank ve Halkbank’ta yönetime yeni 5 isim girdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, eski AK Parti Milletvekili ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şahap Kavcioglu ve Raci Kaya Vakıfbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Halkbank’ta ise Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ile Ahmet Yarız Yönetim Kurulu’na seçilen iki yeni üye.

Kavcıoğlu, Başkan Vekili

Öte yandan Pazartesi yapılan genel kurulda Vakıfbank yönetim kuruluna giren Kavcıoğlu, görev dağılımı sonrası Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vakili görevine geldi. Kavcıoğlu, halen Yeni Şafak Gazetesi'nin ekonomi köşesinde haftalık olarak yazılara kaleme alıyor ve televizyonların ekonomi programlarına konuk olarak katılıyor.



