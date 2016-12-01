Kavcıoğlu, Türk Milleti İhanet Edenleri Asla Affetmeyecektir

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu TBMM Genel Kurulun da Avrupa Parlamentosu’nun aldığı karar hakkında konuşma yaptı.

Kavcıoğlu, Türk Milleti İhanet Edenleri Asla Affetmeyecektir
banner330

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Avrupa Parlamentosunun almış olduğu kararın Bayburt’ta büyük bir infial ve tepkiyle karşılandığını belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” serlevha bir ifade. Bunun Meclisimiz duvarlarına asılışının 91’inci yıl dönümü. Şükür, bu kavrama siyasi zeminde sahabetlik eden AK anlayışın mensuplarıyız ve şükür, cihan önünde temsil ettiği değerlerin haysiyetini vakurca ifade eden büyük bir devlet adamının, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız.

Avrupa Parlamentosunun yanlı ve yanlış kararı Bayburt’ta da büyük bir infial ve tepkiyle karşılanmıştır. Her millî ve manevi meselede ilk ses veren Bayburt’un millî irade kararlılığını Meclis zemininde paylaşıyor Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Trabzon’a 15 Temmuz ruhunu diri tutanları kalben saygıyla selamlıyorum.

Tarihe not düşmek için söylüyorum: Üç beş yıl içerisinde Avrupa Birliği Türkiye’ye birliğe girmek için baskı yapacaktır. Onun için, bugün milletvekili, gazeteci kisvesi altında terörist gruplarla iş birliği yapan ve onları destekleyen ve AB’ye uşaklık eden bu kimseler iyi bilsinler ki Türk milletinin bağrı yufkadır, gönlü geniştir. Ancak ihanet edenleri asla affetmeyecektir.

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN TÜRKMENLERE YARDIM KAMPANYASI
Sonraki Haber
İsmail Öz Akit tv’de AB Türkiye İlişkilerini değerlendirdi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.