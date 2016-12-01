Kavcıoğlu, Türk Milleti İhanet Edenleri Asla Affetmeyecektir

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu TBMM Genel Kurulun da Avrupa Parlamentosu’nun aldığı karar hakkında konuşma yaptı.

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu Avrupa Parlamentosunun almış olduğu kararın Bayburt’ta büyük bir infial ve tepkiyle karşılandığını belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” serlevha bir ifade. Bunun Meclisimiz duvarlarına asılışının 91’inci yıl dönümü. Şükür, bu kavrama siyasi zeminde sahabetlik eden AK anlayışın mensuplarıyız ve şükür, cihan önünde temsil ettiği değerlerin haysiyetini vakurca ifade eden büyük bir devlet adamının, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız.

Avrupa Parlamentosunun yanlı ve yanlış kararı Bayburt’ta da büyük bir infial ve tepkiyle karşılanmıştır. Her millî ve manevi meselede ilk ses veren Bayburt’un millî irade kararlılığını Meclis zemininde paylaşıyor Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Trabzon’a 15 Temmuz ruhunu diri tutanları kalben saygıyla selamlıyorum.

Tarihe not düşmek için söylüyorum: Üç beş yıl içerisinde Avrupa Birliği Türkiye’ye birliğe girmek için baskı yapacaktır. Onun için, bugün milletvekili, gazeteci kisvesi altında terörist gruplarla iş birliği yapan ve onları destekleyen ve AB’ye uşaklık eden bu kimseler iyi bilsinler ki Türk milletinin bağrı yufkadır, gönlü geniştir. Ancak ihanet edenleri asla affetmeyecektir.

