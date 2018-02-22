Kavcıoğlu TBMM'de Bayburt'u anlattı..

AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt’un düşman işgalinden kurutuluşunun 100. Yıl dönümü münasebetiyle TBMM’de söz aldı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt’un düşman işgalinden kurutuluşunun 100. Yıl dönümü münasebetiyle TBMM’de söz aldı. Kavcıoğlu gündem dışı konuşmasında “Bizimkisi, kınalayıp askere gönderdiği evlatlarını yitiren ancak canıgönülden "Vatan sağ olsun" diyen analarımızın öyküsüdür.” diyerek şunları dile getirdi:

“Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu vatan için nice insanımız gözünü kırpmadan canını vermiştir. Analarının kınalı kuzuları vatan için şehit olmuştur. Bizimkisi nedir biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda Kop Dağlarında yazılan ve adı tarihe "İkinci Plevne" olarak giren destandır. Bizimkisi, Kafkasya cephesinde Osmanlı-Rus savaşının seyrini değiştirecek kadar önemli bir savunmadır. Bizimkisi, kınalayıp askere gönderdiği evlatlarını yitiren ancak canıgönülden "Vatan sağ olsun" diyen analarımızın öyküsüdür.

"Evlatlarını" derken, o dönemde sadece erkeklerimizin değil, kadınlarımızın da bu destanda önemli görevler aldığının altını çizmek isterim. Bu yıl Yukarı Kırzı köyümüzde İffet Kadınları Abidesi'nin açılışını yaptık. Bu, milletimizin cesaretini, kararlılığını, izzet ve iffetini temsil açısından çok önemlidir. Ermenici çetelerin tasallutundan kurtulmak adına kendilerini tandıra atarak can vermiş, şehit olmuşlardır. İslam'la yoğrulan bu değerli topraklarda bu asil duruşu sergileyen kadın şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

“Tüm dünyaya barışı, huzuru, kardeşliği götürmeyi kendine şiar edinmiş bir milletiz” “Esasen, bakıldığında biz Türkler, yerinde duran değil, cihan hâkimiyeti mefkûresini kendine hedef tutan bir milletiz; üstelik sadece kendi sınırlarında değil, tüm dünyaya barışı, huzuru, kardeşliği götürmeyi kendine şiar edinmiş bir milletiz. Bildiğiniz gibi, biz bu anlamda Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle oradan da zaferle döneceğiz. Değerli arkadaşlarım, Bayburt, Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan bir medeniyet köprüsüdür. Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut'un boy boylayıp, soy soyladığı bu topraklar Orta Asya'nın da izlerini taşır. Şehre girdiğinizde binlerce yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete tanıklık etmiş üç hisarlı Bayburt Kalesi karşılar sizi. Şehit Osman tepelerinde edilen dua Kop Dağı'ndaki şehitlere, oradan karşı tarafta, Duduzar'da Abdülvehhab Gazi hazretlerinde edilen dualarla buluşur.

Bayburtlu Zihni, Hicrani ve Celâli Baba gibi çok sayıda şair, yazar ve mütefekkirler bu toprakların bereketini hatırlatır bize. Eski sokaklarında hâlâ yankılanan Zakir Peksert'in, Remzi Çağıldak'ın, Recep Kırıcı'nın, Binali Selman'ın o güzel namelerini, o güzel seslerini duyduğunuz şehirdir Bayburt...” “Kısacası bizi biz yapan değerlerin hâlâ yaşandığı bir yurttur Bayburt” “Kıymetli milletvekilleri, bayramların bayram, düğünlerin düğün, cenazelerin cenaze gibi yaşandığı kültür şehridir Bayburt. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" şiarının, kısacası bizi biz yapan değerlerin hâlâ yaşandığı bir yurttur Bayburt.

Şu an Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki Bayburtlu kardeşlerimizle birlikte bu şanlı destanın kutlamalarını yapıyoruz. Bayburtlu ne kadar uzakta olursa olsun yürekleri her daim birdir, beraberdir. Bizler de bu mübarek beraberliğimizi daim kılmak, huzur alanımızı genişletmek için var gücümüzle çalışıyor, ardı ardına değerli yatırımlara imza atıyoruz.” Yatırımları anlattı “Bunların başında havalimanı gelmektedir. Hepinizin bildiği üzere Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatına çok yakın tarihte başlanacak. Üstelik bu sadece Bayburt'ta değil, bütün bu bölgeye hitap eden yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacaktır.

Yine, inşaatı devam eden 200 yataklı hastanemiz, hızla gelişen üniversitemiz, yaklaşık 200 kişi istihdamlı açık cezaeviyle, sosyal alanlarıyla Bayburt'u tam bir şantiye havasına sokmuş durumdayız. İnşallah 2019 yazında hemşehrilerimiz ve siz değerli vekillerimiz ilimize geldiğinizde bıraktığınızdan çok farklı bir Bayburt'la karşılaşacaksınız.

Bu hizmetlere imza koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, Sayın Maliye Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, şairin dediği gibi, "Söyleyeyim Bayburt'un vasfıhâlini/Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt.

Bayburt'umuzun şahlanışının 100'üncü yılını, tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü tebrik ediyor, ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Bütün Bayburtlular adına tekraren hepinizi saygıyla selamlıyorum.”