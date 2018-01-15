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Kavcıoğlu Oda Seçimlerinde Hemşerilerimizi yalnız bırakmadı..

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu İstanbul Kâğıthane Otomobilciler ,Şoförler Esnaf Odası ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın 5. Olağan Genel Kurulu'na katılarak hemşerilerimize destek oldu..

Kavcıoğlu Oda Seçimlerinde Hemşerilerimizi yalnız bırakmadı..
15 Ocak 2018 Pazartesi 13:27

Kâğıthane Otomobilciler,Şoförler Esnaf Odası  Kongresinde Başkan Adayı Akın Atlı  ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkan Adayı Yusuf Ziya Akkurt Başkanlık için yarıştılar.

Hemşerilerimizin katıldığı oda seçimlerinde bu defalık başarı gelmedi.Oda Başkanlık seçimlerinde Hemşerilerimizi Milletvekilimiz ve Hemşerilerimiz yalnız bırakmadı.

Oda Başkanlık seçimlerinde hemşerilerimiz Akın Atlı ve Yusuf Ziya Akkurt’un seçim yarışında yaptıkları çalışmayı yerinde gözlemledik.

Hemşerilerimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz..

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