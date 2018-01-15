Kavcıoğlu Oda Seçimlerinde Hemşerilerimizi yalnız bırakmadı..

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu İstanbul Kâğıthane Otomobilciler ,Şoförler Esnaf Odası ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın 5. Olağan Genel Kurulu'na katılarak hemşerilerimize destek oldu..
Kâğıthane Otomobilciler,Şoförler Esnaf Odası Kongresinde Başkan Adayı Akın Atlı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkan Adayı Yusuf Ziya Akkurt Başkanlık için yarıştılar.
Hemşerilerimizin katıldığı oda seçimlerinde bu defalık başarı gelmedi.Oda Başkanlık seçimlerinde Hemşerilerimizi Milletvekilimiz ve Hemşerilerimiz yalnız bırakmadı.
Oda Başkanlık seçimlerinde hemşerilerimiz Akın Atlı ve Yusuf Ziya Akkurt’un seçim yarışında yaptıkları çalışmayı yerinde gözlemledik.
Hemşerilerimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz..
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