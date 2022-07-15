Kavcıoğlu'ndan Bayburt Belediyesi'ne ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof Dr. Şahap Kavcıoğlu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu

BAYBURTGÜNDEM- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof Dr. Şahap Kavcıoğlu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu

Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekmezci, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nu Bayburt ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Bayburt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kavcıoğlu ise baba ocağı Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Kavcıoğlu’nun Belediye Şeref Defterini de imzaladığı ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



