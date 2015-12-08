Kavcıoğlu İstifa etti

Vakıfta yapılan toplantıda yeni Başkanlık için VKM Üyeleri seçim yaptı. Vakıf Başkanlığına Lokman Saraç Seçildi.Bayburt Vakfında yapılan toplantıda Yeni Yönetim oluştuldu.Toplantıda ayrıca öğrenci bursları ve Vakfın yeni dönemdeki çalışmaları için görüşmeler yapıldı.
Bayburt Vakfı 1996 Yılında kuruldu.Kurucu Başkan Suat Müftüoğlu ,1996-2000 Alper yazoğlu,2002-2004 Kurban Yazoğlu, 2004- 2015 Şahap Kavcıoğlu görev yaptı .
gibi imkanlardan faydalanabiliyorsun yoksa imkansız şahsıma ait 3 ü ünivarsitede 2 si orta öğretimde aynı anda okudukları halde hiç birinin burs başvurusuna bu güne kadar olumlu cevap verilmemiştir.buda şamsım ve benim durumumda olan hemşehrilerimin vakıf hakkındaki düşüncelerinde menfi kanaat oluşturmaktadır.arz ederim hayırlı çalışmalar.