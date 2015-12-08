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Kavcıoğlu İstifa etti

Bayburt Milletvekili Doç. Dr Şahap Kavcıoğlu Bayburt Vakfı Başkanlığından İstifa etti.

Kavcıoğlu İstifa etti
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 Bayburt Vakfında 2004 yılından beri Vakıf Başkanlığını sürdüren Milletvekili Kavcıoğlu Milletvekili seçilmesinin ardından Vakıf Başkanlığından istifa etti.

Vakıfta yapılan toplantıda yeni Başkanlık için VKM Üyeleri seçim yaptı. Vakıf Başkanlığına Lokman Saraç Seçildi.Bayburt Vakfında yapılan toplantıda Yeni Yönetim oluştuldu.Toplantıda ayrıca öğrenci bursları ve  Vakfın yeni dönemdeki çalışmaları için görüşmeler yapıldı.

Bayburt Vakfı 1996 Yılında kuruldu.Kurucu Başkan Suat Müftüoğlu ,1996-2000 Alper yazoğlu,2002-2004 Kurban Yazoğlu, 2004- 2015 Şahap Kavcıoğlu görev yaptı . 




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Rıfkı ŞAHİN - 13 ay önce
değerleri yöneticiler yani seçilen yönetim kurulunuzu kutluyor ve başarılar diliyorum. buradan hizmet alan ve hizmet alamayan tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.ancak buranın kuruluş amacı bayburt adına kültür ve eğitimle ilgili faaliyatleri yürütmek ve bu konuda gerek bayburttaki gerekse dışardaki hemşehrilerimze objektif kriterlere göre değerlendirme yapılarak herkese eşit şekilde hizmet sunmaktır.ancak uygulamada bunu göremedik eğer vakıf yönetiminde yakınen tanıdığın varsa veya bir şekilde buraya ulaşabiliyorsan bu
gibi imkanlardan faydalanabiliyorsun yoksa imkansız şahsıma ait 3 ü ünivarsitede 2 si orta öğretimde aynı anda okudukları halde hiç birinin burs başvurusuna bu güne kadar olumlu cevap verilmemiştir.buda şamsım ve benim durumumda olan hemşehrilerimin vakıf hakkındaki düşüncelerinde menfi kanaat oluşturmaktadır.arz ederim hayırlı çalışmalar.
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