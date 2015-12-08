Kavcıoğlu İstifa etti

Bayburt Milletvekili Doç. Dr Şahap Kavcıoğlu Bayburt Vakfı Başkanlığından İstifa etti.

Bayburt Vakfında 2004 yılından beri Vakıf Başkanlığını sürdüren Milletvekili Kavcıoğlu Milletvekili seçilmesinin ardından Vakıf Başkanlığından istifa etti.

Vakıfta yapılan toplantıda yeni Başkanlık için VKM Üyeleri seçim yaptı. Vakıf Başkanlığına Lokman Saraç Seçildi.Bayburt Vakfında yapılan toplantıda Yeni Yönetim oluştuldu.Toplantıda ayrıca öğrenci bursları ve Vakfın yeni dönemdeki çalışmaları için görüşmeler yapıldı.

Bayburt Vakfı 1996 Yılında kuruldu.Kurucu Başkan Suat Müftüoğlu ,1996-2000 Alper yazoğlu,2002-2004 Kurban Yazoğlu, 2004- 2015 Şahap Kavcıoğlu görev yaptı .









