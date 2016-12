KAVCIOĞLU HİLE SATAŞMASINA NET CEVAP VERDİ

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bayburt'un 2015 seçimlerinde 1 milletvekilini haksız yere Muş'tan aldığını iddia etmesi üzerine söz hakkı aldı. HDP'li vekilin iddialarını yaptığı analizle tek tek çürüten Kavcıoğlu, Bayburt'un iki milletvekili çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Bayburt'la ilgili sataşma söz konusu olmuştu ben onun için söz aldım. Bir milletvekilimiz Bayburtla ilgili seçimlerden önce bir grafik göstererek, Muş'un bir milletvekilinin Bayburt'a geçtiğini iddia etti. Tabi orada bir yanılma var onu düzeltmek için açıklayayım" diyerek söz hakkı alan Kavcıoğlu süreci şöyle anlattı:

"Tabi bu işin bir kanunu var. Bu kanun çıktığında illere göre, nüfusa göre milletvekili sayıları belirleniyordu. 2010 tarihinde o günkü Bayburt milletvekilleri meclise bir önerge vererek her ilin en az iki milletvekiliyle seçilmesi hususunda bir önerge verdi ve kabul edildi. Ancak o zaman arkadaşımızın itirazına benzer bir şekilde o zaman ki CHP milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etti. Anayasa Mahkemesi de maalesef bu itirazı uygun görerek Bayburt'un milletvekili sayısını 1'e düşürdü. O tarihte de Bayburt'un nüfusu artış göstermesine rağmen yapılan hesaplarla milletvekili sayısı maalesef 1'e düştü. İşin özü; tabi Bayburt'un milletvekili 2015 seçiminde 2'ye çıkmasını biz şöyle yorumluyoruz: 'Zaten olması gereken vekilimizi biz tekrar aldık.' Burada nüfusumuz arttı mı? Evet. Nüfusun artımıyla ilgili bir hile de söz konusu değildir."

"Artışın hileyle yorumlanmasına üzüldüm"

Nüfus hareketliliğini rakamlarla açıklayan Kavcıoğlu:

"Bayburt gibi Muş'ta da Doğu Anadolu ve Güneydoğunun her yerinde olduğu gibi göç var. Bundan dolayı da çok yoğun bir nüfus hareketliliği var. Bayburt'un 2010'da 77 bin olan nüfusu 2011'de 74 bin, 2011'de 78 bin ve bu şekilde devam ediyor. 2015'te 81 bine çıkıyor. 2014'te de 79 bin. Yani her yıl 2 bin 3 bin oynayan nüfusun 2014'te tabi ki seçim dönemlerinde bir nüfus artırma gayreti olabilir. Ama bu artışın hileyle yorumlanmasına üzüldüm. Çünkü öyle bir şey söz konusunu değil. O zaman daha önceki artışları nasıl izah edeceğiz" diye konuştu.

Üniversitenin etkisi

Nüfus hareketliliğinde üniversite ve mevsimsel göçlerin etkili olduğunu da vurgulayan Kavcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bayburt'a 2008'den sonra üniversite kuruldu. Üniversite öğrencilerinin nüfus hareketliliğini şekillendirmesi ve köylerdeki mevsimsel göçler bu nüfus hareketliliğinin kaynağını oluşturmaktadır. Bunu görmemiz lazım Bayburt'un nüfusu yazın 150 bine çıkmaktadır. dolayısıyla buradaki 2 bin, 3 bin gibi oynamalar bizim açımızdan yetersizdir. Biz önümüzdeki yıl içerisinde Bayburt'un üniversitedeki fakültelerin de artışıyla nüfusu 90 binlere çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz"

"Hep demokrasiden bahsediyoruz ama..."

"Burada şunu ifade etmek istiyorum; bu konuda Bayburt en az nüfusa sahip olduğu il olduğu için en fazla ararı Bayburt görmüştür. Ama hep demokrasiden bahsediyoruz. Demokrasinin gereği her ilin en az iki milletvekiliyle muhalefetiyle, iktidarıyla bu komisyonda, bu mecliste zannedersem kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor. Bugün Bayburt yarın başka bir ile aynısı olacağı açıktır. Dolayısıyla önce bunu düzeltmemiz lazım. Bütün illerin en az iki milletvekiliyle temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Meclise en çok ziyaretçisi gelen vekillerden biriyim"

Bayburt'un Türkiye'nin en küçük olmasına rağmen mecliste en çok ziyaret eden vekillerden biri olduğuna dikkat çeçken Kavcıoğlu:

"Ben meclise en çok ziyaretçisi gelen milletvekillerinden biriyim. Dolayısıyla bunu bireysel olarak söylemiyorum. Bu başka ilinde başına gelebilirdi. Bizim o günkü vekilimizde bu konuda çok sıkıntı yaşadı. Ben illerin daha çok vekil ile temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun iktidarla da bir ilgisi yok. 2014'te nüfus artışıyla birlikte 7 Haziran'da Bayburt'ta 1 aK Parti'nin 1 de MHP milletvekili çıkmıştır. Dolayısıyla böyle bir potansiyel olan bir yerde 1 Kasım'da da AK Parti 2 milletvekili çıkarmıştır. Bunun da altında herhangi bir şey aramanın doğru olmadığına inanıyorum" dedi