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Kavcıoğlu'dan BGC’ye ziyaret

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Kavcıoğlu'dan BGC’ye ziyaret
30 Ocak 2018 Salı 17:17
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Milletvekili Kavcıoğlu, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek, Başkan Yaşar Yıldız ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Bayburt'un AK Parti hükumetleri döneminde aldığı yatırımlarla her alanda ciddi değişimler yaşadığını belirten Kavcıoğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ihalesinin yapıldığını, Bayburt'u sahile ulaştıracak Salmankaş Tüneli'nin ise tamamlandığını anımsattı.

Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi'nin kurulmasından itibaren her geçen yıl öğrenci sayısının arttığını vurgulayarak, "Bu yıl 11 bin olan öğrenci sayısı 2019 yılında 15 bine ulaşacak. Bunun yanı sıra yeni askeri kışlanın bu yıl yapılmasıyla birlikte kentteki asker sayısı 3 bine çıkacak." dedi. Yıldız ise, ziyareti dolayısıyla Kavcıoğlu'na teşekkür etti. Kavcıoğlu'na, AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve AK Parti Bayburt Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Mustafa Akbaş eşlik etti.

 

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