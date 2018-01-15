Katı Atık Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ile Bayburt ve Gümüşhane İlçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Çalışma Alanları Gezildi Toplantının ardından Başkan Memiş misafir başkanlara yapılan ışıklandırma, kaldırım yapım çalışmaları ve küp taş uygulamalarıyla bambaşka bir çehreye bürünen caddeleri, Güneş Enerjisi Santrali ve Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan bölgenin ilk ve tek Tarım Yerleşkesi’ni gezdirerek bilgi verdi.