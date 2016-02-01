KARTAL SOĞANLIK İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE “ B.G. MERKEZİ “ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bayburt Gençlik Merkezi, Kartal Soğanlık İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerini misafir etti.

Misafirlerini Bayburt'un Kültürel, Turistik ve Tarihi değerleriyle buluşturmaya çalıştıklarını belirten Bayburt Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel;

“ Gezimize ilk olarak Şehit Osman Türbesiyle Bayburt Kalesini ziyaret ederek başladık. Oradan yatsı namazını kılmak üzere Bayburt Ulu Cami'ne gidip misafirlerimizle beraber yatsı namazını eda ettik. Namazdan sonra Bayburt Öğretmen Evine geçilerek Bayburt Yöresel oyun ve türküleriyle hoş vakit geçirdiler.

Programımızın ikinci gününde ise Aydıntepe Yeraltı Şehrini ziyaret ederek güne başladık. Ziyaretten sonra Ebubekir Cami'nde Cuma namazını eda ettik. Cuma namazı sonrası Cami imamı Mehmet Asan tarafından gençlerimize ikramda bulundu. Programın devam eden kısmında ise Bayburt İlimizde bulunan Zahit Mahallesi Konağında gençlerimize Bayburt tarihi hakkında bilgi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İmam Hatip Lisesini ziyaret ettik. Programın sonunda ise Gençlik Merkezimize gelerek dönüş yolculuğu öncesi eğlenceli zaman geçirdik.

Bayburt'u ilk defa ziyaret eden öğrencilerimiz Tarihi, Kültürel ve Turistik değerlerimizi görerek yeni bilgi ve keşiflerle daha donanımlı olarak geri dönüp bizim Kültür elçilerimiz olarak İlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaklardır.”

Kartal Soğanlık İmam Hatip Orta Okulu öğrencisi Büşra Yılmaz ise “ Adını çok sık duymadığımız Bayburt'u ziyaret etmek belki ilk anlarda çok cazip gelmedi ama gezip tanıdıktan sonra Büyük Uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu İlimizi tanımak bize çok büyük kazanımlar sağladı.

Artık “Bayburt” ismi geçen her konuşmada , “Ben orayı biliyorum” sözünü göğsümü gere gere söyleyip Bayburt'un tanıtımını gönüllü olarak yapacağım” dedi.





