Karla Mücadelede Yoğun Mesai

Soğuk hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Bayburt’ta yeni güne yoğun kar yağışıyla başladı.

Karla Mücadelede Yoğun Mesai
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Şehrimizde gerçekleşen etkili kar yağışı ve soğuk hava günlük hayatı olduğu kadar ulaşımı da etkiledi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir mesaiye başladı. Karla mücadele ekiplerimiz kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla beraber başlattığı çalışmaları tüm hızıyla devam ettiriyor.

Bir yandan yol açma işlemi gerçekleştiren ekiplerimiz bir yandan da tuzlama çalışması yaparak buzlanmanın önüne geçmeye çalıştı. Temizlik işleri ekiplerimiz ise kaldırımlardaki buzlanmadan dolayı meydana gelen sıkıntıları ortadan kaldırmak için kar küreme ve buz kırma çalışması başlattı. Ekiplerimizin bu çalışmaları sonucunda yaya ve araç trafiğinde meydana gelen olumsuzluklar giderilmiş olacak.





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