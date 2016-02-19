KARLA MÜCADELE TAMAM, SIRA YOL TAMİRATINDA…

Bu kışı oldukça yağışlı geçiren Bayburt’ta kar temizleme çalışmalarının ardından tuzlama ve kar temizlik çalışmaları nedeniyle yıpranan yollarda tamirat çalışması başladı.

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Dörtyol mevki, Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Caddesi ve Şingah Mahallesinde filler ve dolgu uygulaması yapılarak yollarda oluşan çukurlar kapatıldı ve araç trafiğinde meydana gelebilecek aksaklıklar giderilmiş oldu.

Belediye ekipleri, yol tamiratına devam ederken bir yandan da şehir merkezindeki ara sokaklarda kar temizlik çalışmalarını da sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karasakal Mahallesi Dik Sokakta kar ve buzları temizleyerek araç ve yaya trafiğindeki oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.





