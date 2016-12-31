Karla Mücadele Seferberliği

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden Bayburt’ta karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karla Mücadele Seferberliği
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Bayburt Belediyesi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir yandan kar küreme ve buz kırma çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da saçaklarda oluşan sarkıtlar temizleniyor.  Şehrin birden fazla noktasında devam ettirilen çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle ana arterlerde bulunan kar birikintilerini temizlerken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehrin çeşitli noktalarındaki kaldırımlarda oluşan buzları kırarak bertaraf ediyor. 
Ara Sokaklar ve Merdivenler Buzlardan Kurtuluyor
Ekipler şehir merkezindeki çalışmaları tüm hızıyla sürdürürken mahallelerdeki ara sokaklar ve merdivenleri de es geçmiyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında bu noktalarda çalışma gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise özellikle merdivenlerdeki buzları temizleyerek yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçiyor.
İtfaiye Ekipleri Buz Sarkıtlarını Temizliyor
Karla mücadele çalışmalarının bir diğer ayağı olan ve kış mevsiminin en büyük tehlikelerinden birisi buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve vatandaşlar için tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından ortadan kaldırılıyor.
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