Bayburt’ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri bu olumsuzluğu en aza indirmek için karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler şehrin birçok noktasında aynı anda kar temizliği gerçekleştiriyor. Gece ve gündüz olmak üzere hiç ara vermeden devam eden çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle ve şehir merkezindeki yolları açarak tuzlama çalışması gerçekleştirirken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kaldırımlardaki karları temizliyor.