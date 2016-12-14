Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin birçok noktasında karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
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Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesindeki kaldırımlarda kar temizleme ve buz kırma çalışması gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezinde ve şehrin dışında bulunan mahallelerde yoğun kar yağışından dolayı kapanan yolları açıyor. Karla mücadele ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği bölgelerde araç ve yaya trafiği bir nebze olsun rahatlıyor.

Ana Arterlerde Tuzlama Çalışması

Bir yandan kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek istenmeyen durumların önüne geçiliyor.
 
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