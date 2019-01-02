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Karın Sanata Dönüşümü: Bayburt Kalesi Eteklerinde Dede Korkut

Kış mevsiminin en güzel yaşandığı şehirlerden biri olan ve karın estetik ruhunu donanan Bayburt’ta, tarihin simgeleri sanatsal yorumlarla yeniden vücut buldu. Bayburt Üniversitesi, tarihi Bayburt Kalesi ve Dede Korkut’un karakterini yansıtan ‘Kardan Heykeller’ ile Dede Korkut Külliyesi’ni tarih sahnesine dönüştürdü.

Karın Sanata Dönüşümü: Bayburt Kalesi Eteklerinde Dede Korkut
02 Ocak 2019 Çarşamba 11:32

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrenci ekibinin çalışmasıyla yapılan kardan Bayburt Kalesi ve Dede Korkut heykelleri, özverili bir sürecin ardından hayat buldu. Dede Korkut Külliyesi’nde Rektörlük Binası önünde yapılan heykeller, estetik yapıları ve mistik anlatıları sayesinde ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaracak. Heykellerin tamamlanması ile birlikte, şehre güzel bir kompozisyon armağan ettiklerini ifade eden Rektör Coşkun, yeniden yorumun ve yaratıcılığın sembolü olan sanat ile kentin kimliğini bütünleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Üniversite olarak akademik gayelerin yanı sıra, sektörel, kültürel ve sanatsal enerjilerini de kent mirasına kazandırmak için çalıştıklarını belirten Coşkun, tarihsel hafızaya önemli mesajlar katan bir süreci tamamladıklarını dile getirdi. Coşkun, özellikle şehirle iç içe olan bir vitrin olarak gördükleri Dede Korkut Külliyesi’ni mekân olarak belirlediklerini ve bu sayede tarihi kişiliğe de atıf yaptıklarını sözlerine ekledi.

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bahri - 4 hafta önce
ilk önce kadim şehir bayburtun*kimlik ve kütük"kitap haline gelmeli.*yaratmak ve
yaratıcılık,C.Alllaha mahsustur,sn rektör,slm
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