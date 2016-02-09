KARDEŞ AİLE PROJESİNİ BAŞLATIYOR

Müs-Der, toplumda yardımlaşma bilinci oluşturmak ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak adına yürüttüğü “Kardeş Aile” projesi sayesinde; değişik sebeplerle aramızdan ayrılan kardeşlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmayı, boşanmayla birbirinden kopan ailelerin yetim çocuklarına şefkat eli olmayı ve dul kadınları maddi olarak destekleyerek rehabilite olmalarını ve topluma kazandırmayı hedefliyor.
AMAÇ
Öncelikle Bayburt sınırları içerisinde yaşayan insanlarımız arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,
Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile dezavantajlı, mağdur, muhtaç ve yoksul aileler arasında kardeşlik köprüleri kurmak,
KAPSAM
Projenin kapsamı birinci aşamada, Bayburt sınırları içerisinde mağdur, muhtaç, yetim ve boşanmayla dul kalmış insanlarımızdır. İkinci aşamada ise, proje diğer illeri ve yurt dışındaki mazlum coğrafyaları da kapsam içerisine alarak genişleyecektir.
PROJENİN HEDEFLERİ
İyilik yapma duygularının yaygınlaşmasına ve tüm ülke sathında yerleşmesine katkıda bulunmak,
Tüm ülkeyi büyük bir aile kabul edip, halkımız arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak,
Toplumun temel taşı olan ailenin cehalet, mağduriyet ve yoksulluk karşısında ezilmesine engel olmak için mücadele etmek.
PROJENİN SÜRESİ
Proje kapsamına alınan ailelere verilecek destekler, ailenin katıldığı andan itibaren 12 ay ile sınırlıdır. Bu süre cemiyetimizin yetkili biriminin onayıyla uzatılabilir.
KARDEŞ AİLE’YE VERİLECEK DESTEKLER
• Barınma (kira ve yakıt) • Eğitim (eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs) • Sağlık (muayene ve ilaç)
• Giyecek • Gıda • Rehabilitasyon hizmetleri (özellikle yaşlı, özürlü ve boşanmış aileler için)
KARDEŞ AİLE BİRİM MALİYETİ
Proje kapsamındaki şehir ve ülkelerin hayat standardı gözetilerek Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti kardeş aile masası tarafından tespit edilecek aylık ve yıllık miktar, bağışçı aileden tahsil edilerek kardeş aileye ödenir.
Türkiye 200 TL 65 € 75 $
Filistin 200 TL 65 € 75 $
Pakistan 100 TL 35 € 40 $
Sudan 100 TL 35 € 40 $
Ziraat Bankası Hesap no:TR 39000100 245 655 96829 5001