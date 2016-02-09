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KARDEŞ AİLE PROJESİNİ BAŞLATIYOR

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Kardeş Aile projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileler ile hayırsever aileleri kardeş ilan edilerek birbirlerinin yaralarına merhem olmalarını sağlamak amacıyla yeni bir proje başlatıyor. Bu çalışmayla, Kardeş ailenin her türlü ihtiyacının giderilmesi; özellikle gıda, giyim, eğitim, barınma, ihtiyaçlarının karşılanması, Rehabilitasyon hizmetleri (özellikle yaşlı, özürlü ve boşanmış aileler için) verilmesi hedefleniyor.

KARDEŞ AİLE PROJESİNİ BAŞLATIYOR
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 Proje hakkında bilgi veren cemiyet başkanı Adil Kacır şunları söyledi: Peygamberimizin Medine’ye hicretinden sonra ihdas ettiği,  Ensar ve Muhacir kardeşliğinden ilham alarak "Kardeşlik bedel ister" teması ile günümüze bir esintisini taşımak adına hayata geçirilen, insanî olmakla birlikte ümmet bilincini merkeze alan, yerel olmakla birlikte uluslar arası bir projeyi bugün başlatıyoruz. Hayra vesile olmasını ümid ediyoruz.

     Müs-Der, toplumda yardımlaşma bilinci oluşturmak ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak adına yürüttüğü “Kardeş Aile” projesi sayesinde; değişik sebeplerle aramızdan ayrılan kardeşlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmayı, boşanmayla birbirinden kopan ailelerin yetim çocuklarına şefkat eli olmayı ve dul kadınları maddi olarak destekleyerek rehabilite olmalarını ve topluma kazandırmayı hedefliyor.

AMAÇ

       Öncelikle Bayburt sınırları içerisinde yaşayan insanlarımız arasında kardeşlik  hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,  
      Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile dezavantajlı, mağdur, muhtaç ve yoksul aileler arasında kardeşlik köprüleri kurmak,

KAPSAM

        Projenin kapsamı birinci aşamada, Bayburt sınırları içerisinde mağdur, muhtaç, yetim ve boşanmayla dul kalmış insanlarımızdır. İkinci aşamada ise, proje diğer illeri ve yurt dışındaki mazlum coğrafyaları da kapsam içerisine alarak genişleyecektir.

PROJENİN HEDEFLERİ

     İyilik yapma duygularının yaygınlaşmasına ve tüm ülke sathında yerleşmesine katkıda bulunmak,
     Tüm ülkeyi büyük bir aile kabul edip,  halkımız arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak, 
     Toplumun temel taşı olan ailenin cehalet, mağduriyet ve yoksulluk karşısında ezilmesine engel olmak için mücadele etmek.

PROJENİN SÜRESİ
      Proje kapsamına alınan ailelere verilecek destekler, ailenin katıldığı andan itibaren 12 ay ile sınırlıdır. Bu süre cemiyetimizin yetkili biriminin onayıyla uzatılabilir.

KARDEŞ AİLE’YE VERİLECEK DESTEKLER

• Barınma (kira ve yakıt)    • Eğitim (eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs) • Sağlık (muayene ve ilaç)
• Giyecek                            • Gıda          • Rehabilitasyon hizmetleri (özellikle yaşlı, özürlü ve boşanmış aileler için)

KARDEŞ AİLE BİRİM MALİYETİ

     Proje kapsamındaki şehir ve ülkelerin hayat standardı gözetilerek Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti kardeş aile masası tarafından tespit edilecek aylık ve yıllık miktar,  bağışçı aileden tahsil edilerek kardeş aileye ödenir.

Türkiye         200 TL           65 €           75 $ 

Filistin          200 TL           65 €           75 $

Pakistan       100 TL           35 €           40 $

Sudan           100 TL           35 €           40 $

Ziraat Bankası Hesap no:TR 39000100 245 655 96829 5001

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