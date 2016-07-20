KARANLIĞA KARŞI, AYDINLIK YENİ TÜRKİYE…

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, 15 Temmuz gecesinde ülkemizde yapılan darbe teşebbüsüne karşı saat kule meydanında “Karanlığa Karşı Aydınlık Yeni Türkiye” temasıyla meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yüzlerce insanın ve birçok sivil toplum kuruluşun destek verdiği yürüyüş saat kule önünde başlayıp cumhuriyet caddesi, pönserek mevkiine kadar devam etti. Darbeye karşı omuz omuza sloganlarıyla caddeyi inleten topluluk, valilik önünde şer ve ihanet çetesine karşı istiklal nöbetine devam ediyor.



Birliğimize ihanet eden, halkı karşısına alan anti-demokratik güçlerin hayal kırıklığına uğrayacağına inancımız tamdır. Kaldı ki kalkışma girişiminin ardından devletimizin meşru güvenlik güçleri ve halkımız darbecilere meydanlarda gerekli cevabı vermiştir. Millet olarak sağduyulu bir sınav verdik. Gecenin karanlığında yaşanan ve toplumumuzun hafızasında her daim yer edecek bu tarz üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Müs- Der yönetim kurulu başkanı Adil KACIR, yürüyüş sonunda şu açıklamalarda bulundu. Türkiye’mize 15 Temmuz 2016 tarihinde TSK bünyesinde kümelenmiş bir grup terör örgütü mensubu tarafından darbe girişimde bulunuldu. Ülkemizin geleceğini karartmak, uluslararası alanda zayıflatmak, karanlık darbe yıllarını geri getirmek isteyenler utanç verici bir kalkışma girişimine maruz bırakıldı. Stk’lar olarak birlik içerisinde, Türkiye’nin prangalarından kurtulması ve ileri demokrasi seviyesine ulaşması için halk karşıtı tüm girişimlerin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz.Birliğimize ihanet eden, halkı karşısına alan anti-demokratik güçlerin hayal kırıklığına uğrayacağına inancımız tamdır. Kaldı ki kalkışma girişiminin ardından devletimizin meşru güvenlik güçleri ve halkımız darbecilere meydanlarda gerekli cevabı vermiştir. Millet olarak sağduyulu bir sınav verdik. Gecenin karanlığında yaşanan ve toplumumuzun hafızasında her daim yer edecek bu tarz üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.