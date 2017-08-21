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Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler Jandarma genel Komutanlığı Görevini devretti.

Kara Kuvvetlerine atanan Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanlığı görevine ,Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin’devretti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:46

Görevi devreden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler'in açıklamasından satır başları;

Jandarma Genel Komutanlığımız dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin göz bebeği olmaya devam edecektir. Bir yıl içinde sizlerle burada bulunduğum süre içinde aklını terk etmiş hainlerden arınıp, gereken dersleri çıkararak aydınlık bir gelecek kurmaktaki kararlılığımızı, teröristlerle ölümüne mücadeleye girerek mutlaka başarılı olacağımızı, mutlu ve güler yüzlü insanların çalıştığı huzurlu bir ortam yaratacağımı ve kalıcı işler yapacağımı sizlere ifade etmiştim.

Bütün birliklerimizdeki personel hep birlikte Jandarma Genel Komutanlığımızı cennete çevirdik.

Etiketler; #Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler
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