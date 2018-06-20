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Kapalı Otoparklardan biri daha hizmete başladı.

Bayburt Belediyesi’nin şehirdeki otopark sorununu çözmek adına başlattığı projeler bir bir hayata geçiyor.

Kapalı Otoparklardan biri daha hizmete başladı.
20 Haziran 2018 Çarşamba 14:09

2017 yılında hizmete başlayan Kadızade Mahallesi’ndeki Hicrani Baba Kapalı Otoparkı’nın ardından Cumhuriyet Caddesi’ndeki Saray Bahçesi projesinin kapalı otopark kısmında da araç parkına başlandı.

7 bin metrekarelik alana sahip 150 araç kapasiteli kapalı otopark, özellikle yaz aylarında il dışında yaşayan Bayburtluların gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Caddesi’nde yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmiş olacak. Geçici olarak araç parkına açılan Saray Bahçesi’nde ise yapılacak olan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bayburt 150 araç kapasiteli kapalı otoparkın yanında modern bir kent meydanına da kavuşmuş olacak.

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