Şehir merkezinden Kurbanpınar köyü istikametine giden Nuh İpek'in kullandığı 69 AL 114 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yoşalık mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi sonrası 112 sağlık ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleriyle kazanın yaşandığı yere ulaşarak, polislerinde yardımıyla birlikte, kamyonet içerisinde sıkışan yaralıları çıkardılar.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Araç sürücüsü Nuh İpek (30) ile araçta bulunan Abdullah İpek (67) Murteza Çorlu (55) hastanede tedavileri devam ederken, Mukaddes İpek’in (62) ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzurum’a sevk edildi.
İlgili Galeriler