Kamu Görevlilerinin Sorunları Maliye Bakanı Ağbal’a İletildi

Memur-Sen Heyeti, Maliye Bakanlığı’na getirilen Naci Ağbal’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Enerji Bir-Sen Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Cemil Şentürk, Gürkan Kaya ve Büro Memur-Sen Yönetimi ile birlikte Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret etti.





Ziyarette Bakan Ağbal'a hayırlı olsun dileklerini ileten Ali Yalçın, kamu görevlilerinin gündemindeki konuları iletti.





Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da, Maliye Bakanı Ağbal’a yeni görevinde başarılar diledi. Tonbul, toplu sözleşme hükümlerinin bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi.





“ÇALIŞMA YAPILAN KONULAR, EN KISA SÜREDE TAMAMLANMALI”

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, üzerinde çalışma yapılması konusunda mutabakata varılan konularla ilgili çalışmaların tamamlanması gerektiğini ifade eden Tonbul, “Toplu sözleşme kazanımlarımız 1 Ocak itibari ile yürürlüğe girdi. Çalışanlarımız 15 Ocak itibari ile yüzde 6 zam ve 0.90 enflasyon farkı olmak üzere 6.90 zam alacak. Yüzdelik zamlar dışında diğer mali ve sosyal haklarda 15 Ocak’ta kamu çalışanlarının hanesine yazılacak. Bir de üzerinde çalışma yapılması konusunda mutabakata vardığımız maddeler var. 4C’li personele kadro verilmesi, üniversiteli işçilerin memuriyet kadrosuna geçirilmesi, fiili hizmet zammı ve KİT’lerdeki ücret grupları ile ilgili yapılan çalışmaların da en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz” dedi.





“ÖZELLEŞTİRMELER KURUM PERSONELİNİ MAĞDUR ETMEMELİ”

Özelleştirmelerin en sık yaşandığı hizmet kolunda sendikal faaliyet yürüttüklerini söyleyen Tonbul, “Biz, enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda sendikal faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Özelleştirmeler 1985 yılında başladı ve hala devam ediyor. Hizmet kolumuzda en son Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) özelleştirildi. Hali hazırda EÜAŞ özelleştiriliyor. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi (TŞFAŞ) de özelleştirme sürecinde. Özelleştirmeler plansız yapılıyor. Sonuçları, taraflarıyla görüşülmüyor. Buda telafisi güç sonuçlar doğuruyor. Özelleştirilen kurumlarda personel havuza düşüyor ve kurumlara dağıtılıyor. Kurumsal hafızaları hiçe sayılarak, meslekleriyle alakası olamayan kurumlara atanıyor. Enerji Bir-Sen olarak, özelleştirmelere karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmesini istiyoruz. Şeker fabrikalarının yeniden yapılandırılmaları konusunda gerekli yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılarak rekabet gücü arttırılmasından yanayız. Hali hazırdaki özelleştirmelerle, kurumlardan havuza düşen kamu görevlilerinin, mesleklerine uygun alanlarda istihdam edilmelerini talep ediyoruz. Özelleştirmeler, çalışanları mağdur etmemelidir” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ağbal ise, Memur-Sen Heyetine teşekkür etti. Ağbal, çalışanların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasında her türlü desteği vereceğini söyledi. Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması ve çalışma yapılacak konuların tamamlanması için gerekli talimatları vereceğini ifade etti.



