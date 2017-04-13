VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN KÖYLERE ZİYARET

KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Bayburt Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansa katılmak üzere Bayburt’a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Kamu Başdenetçisi Malkoç daha sonra yanındaki heyetle birlikte valilik makamına geçti. Başdenetçi Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu ve yaptıkları çalışmaları anlatarak, Bayburt’ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
13 Nisan 2017 Perşembe 11:56

Vali İsmail Ustaoğlu ise Başdenetçi Malkoç’u Bayburt’ta ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a ziyareti sırasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof.Dr. Süleyman Çiğdem, eşlik etti.​

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