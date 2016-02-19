Kalkınma Ajansları Türkiye Kış Turizmi Platformu Erzurum’da Toplandı

Türkiye’nin en gözde kış turizm merkezlerine yönelik yürütülen planlama, tanıtım ve markalaşma çalışmalarının ortak bir strateji çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan Kış Turizmi Platformu’nun ilk toplantısı Erzurum’da yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’dan Ajans Genel Sekreterleri ile tanıtım birimlerinde görevli personeller katıldı.



Toplantıya katılan Ajansların sorumluluk alanlarında yer alan Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Erciyes ve Sarıkamış kış turizm merkezlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve pazarlama çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi, bu alanda kullanılan kaynakların verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması için ortak faaliyetler düzenlenmesi planlanıyor.



Toplantının sonunda, Ajanslar arasında Kış Turizm Merkezleri Platformu işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği kapsamında, tecrübe paylaşımı, planlama, tanıtım ve markalaşma ana başlıklarında ortak çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.









