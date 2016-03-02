KALICI ASFALT DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar dönemine girilmesiyle beraber bozulan yollarda onarım çalışmalarını hızlandırdı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilen belediye ekipleri, asfalt ve yol ıslah çalışması başlattı.

Vatandaşların ulaşımlarını daha rahat yapabilmelerini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde yol ıslah çalışması başlatan Bayburt Belediyesi, şiddetli soğuk, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle deforme olan yollarda asfalt ve yol ıslah çalışması yapıyor.

