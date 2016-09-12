Kalıcı Asfalt Çalışmaları Başladı

Bayburt'ta Kalıcı Asfalt İçin Çalışmalar Başladı

Bayburt’tun 50 yıllık alt yapı sorununu çözüme kavuşturan Bayburt Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlayan kalıcı kaldırım çalışmalarının ardından kalıcı asfalt içinde kolları sıvadı. İhalesi tamamlanan çalışma için yüklenici firma makine ekipman teminini gerçekleştirerek hazırlıklara başladı. Kalıcı asfalt uygulamasının başlayacağı ilk yer olan Genç Osman Mahallesi’nde yol düşürme çalışması gerçekleştirilirken finişerler asfaltı sermeye en kısa zamanda başlayacak.Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş geçtiğimiz günlerde Bayburt’taki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda kalıcı asfalt çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada Bayburt için her zaman hayal edilen ve konuşulan kalıcı asfalt ve kaldırımlarla Bayburt’u buluşturacaklarını belirterek, verdiğimiz sözün sonucu olarak bu çerçevede kalıcı asfaltın 14,5 milyon TL lik ihalesi tamamlandı. Toplamda 55 km yolun yüzde 40’ı bu yıl olmak üzere yüzde 60’ı önümüzdeki yıl yapılacak demişti.