Kalıcı Asfalt Çalışmaları Başladı

Bayburt'ta Kalıcı Asfalt İçin Çalışmalar Başladı

Kalıcı Asfalt Çalışmaları Başladı
banner330
Bayburt’tun 50 yıllık alt yapı sorununu çözüme kavuşturan Bayburt Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlayan kalıcı kaldırım çalışmalarının ardından kalıcı asfalt içinde kolları sıvadı.  İhalesi tamamlanan çalışma için yüklenici firma makine ekipman teminini gerçekleştirerek hazırlıklara başladı. Kalıcı asfalt uygulamasının başlayacağı ilk yer olan Genç Osman Mahallesi’nde yol düşürme çalışması gerçekleştirilirken finişerler asfaltı sermeye en kısa zamanda başlayacak.
Bayburt İçin Hayalimizi Gerçekleştiriyoruz
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş geçtiğimiz günlerde Bayburt’taki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda kalıcı asfalt çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada Bayburt için her zaman hayal edilen ve konuşulan kalıcı asfalt ve kaldırımlarla Bayburt’u buluşturacaklarını belirterek, verdiğimiz sözün sonucu olarak bu çerçevede kalıcı asfaltın 14,5 milyon TL lik ihalesi tamamlandı. Toplamda 55 km yolun yüzde 40’ı bu yıl olmak üzere yüzde 60’ı önümüzdeki yıl yapılacak demişti.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Kaleardı Parkı İçin Çalışmalar Başladı
Sonraki Haber
Bayburtgrup Cizreden eli boş döndü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.