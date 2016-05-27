Kaleli Kentler Bayburt Kongresi Başladı

" Bayburt Kalesi ile İlgili Çok Önemli Şeyler Yapacağız " Bayproje, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere toplamda 8 sivil toplum kuruluşunun birlikte organize ettiği “Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi” başladı. Kongrede konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Bayburt Kalesi ile Bayburt ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber çok önemli şeyler yapacağız.” dedi.

Açılış konuşmalarında kürsüye gelen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, böyle bir kongrenin Bayburt’ta bir ilk olduğuna işaret ederek, “Bu tür çalışmaların bundan sonra da olması gerekiyor. Ortak çalışmak iyi bir şey. Bundan dolayı paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kongredeki değerli bilim adamlarının katkıları, en azından Bayburt Kalesi nedir, sorusunu iyi anlamamıza vesile olacak. Bayburt Kalesi’nin tarihi nereye dayanıyor, ne zaman yapılmış, neler yapabiliriz? Bunu gerçekten uzmanların ağzından dinlemek istiyorum. Değerli Rektörüm Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam da bu konuda uzmandır. Bayburt Kalesi’nde çalışmıştır. Onun önerileri doğrultusunda da ben değerli çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Üniversite bu konuda üzerine düşen her şeyi yapacak. Sayın Belediye Başkanımızın da bu konuda çok heyecanlı olduğunu yakinen biliyorum. İnşallah Bayburt Kalesi ile Bayburt ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber çok önemli şeyler yapacağız. Hepinize katkılarınızdan, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, Bayproje’ye ve diğer 8 sivil toplum kuruluşumuzdaki arkadaşlarımıza, üniversitedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Verimli bir kongre olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Bayburt Kalesi’nin tarihi süreçteki önemine vurgu yapmak ve kalenin ülke turizmine kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kongre 2 gün sürecek ve alanında uzman olan 20’ye yakın bilim adamı sunum yapacak.

Bayburt Üniversitesi Yeni Külliye Konferans Salonu’ndaki kongrenin açılışına Bayburt Garnizon Komutanı Jan. Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayproje Başkanı Akın Bayrak, bazı kamu kurum müdürleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.